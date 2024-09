Titulares contra o Vasco, Alex Sandro e Gonzalo Plata se destacam em suas estreias

O clássico do Flamengo com o Vasco no domingo (15), no Maracanã, marcou as estreias de Alex Sandro e Gonzalo Plata com a camisa rubro-negra. Apesar do empate amargo contra o rival, os flamenguistas ficaram animados com as atuações dos dois jogadores, que começaram o confronto no time titular.

O lateral-esquerdo mostrou qualidade com a bola nos pés desde o início da partida. Afinal, logo nos primeiros minutos, em um lance individual, ele tirou uma marcador da jogada e cruzou justamente para Gonzalo Plata, que chutou sem ângulo.