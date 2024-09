Técnico do Chelsea rasga elogios a Estêvão, do Palmeiras

Maresca não escondeu o entusiasmo em poder contar com Estevão na próxima temporada europeia. Ele declarou já estar esperando a joia palmeirense.

“Vamos esperar até o próximo verão, quando ele vai chegar, mas estamos muito contentes com a forma como ele está fazendo as coisas”.

O Chelsea pagou cerca de R$ 350 milhões para contar com Estêvão após a disputa do Mundial de Clubes, no ano que vem. O jovem, ainda, com 17 anos, é um dos principais nomes do Palmeiras e do Campeonato Brasileiro. Afinal, até o momento, tem nove gols e sete assistências em 22 partidas. No último domingo, ele fez um dos gols da goleada sobre o Criciúma, no Allianz Parque.