Soberano, Inter vence o Cuiabá e embala no Brasileirão

Soberano e sem sustos, o Internacional engatou uma sequência de vitórias e já começar a olhar para parte de cima da tabela no Brasileirão. Nesta segunda-feira (16/9), o Colorado venceu o Cuiabá por 3 a 0, no Beira-Rio, pela 26ª rodada da competição. Alan Patrick, de pênalti, Gabriel Mercado, em um golaço, e Borré fizeram para a equipe gaúcha. O time, aliás, tem dois jogos a menos em relação aos demais.

Com o resultado, o Internacional emplacou a terceira vitória seguida e fica na oitava posição, com 38 pontos, quatro a menos que o Bahia – primeiro time do G6. O Cuiabá, por sua vez, se complica ainda mais e está na 19ª posição, com 22 pontos. Agora, os clubes voltam a campo no domingo, às 18h30, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Colorado encara o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Dourado enfrenta o Cruzeiro, na Arena Pantanal.

Domínio

O Inter foi soberano do início ao fim do primeiro tempo. A equipe do Cuiabá, aliás, teve apenas uma finalização perigosa no início com grande defesa de Rochet. Foi só isso. Depois disso, o Colorado impôs seu jogo. Borré teve uma chance e, logo na sequência, Wesley foi derrubado na área. Após análise pelo VAR, Alan Patrick cobrou com tranquilidade e abriu o placar. Na sequência, o próprio camisa 10 quase ampliou e Bernabei colocou uma bola na trave. Thiago Maia e Borré também tiveram chances, mas sem sucesso. E o segundo gol ainda saiu na etapa inicial. Gabriel Mercado aproveitou o erro da zaga adversária e bateu girando para marcar um golaço no Beira-Rio.