Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr empata na Champions da Ásia

Resultado de 1 a 1 contra Al-Shorta, do Iraque, marca estreia de dupla brasileira no clube saudita

O Al-Nassr estreou na Champions da Ásia, nesta segunda-feira (16), com empate por 1 a 1 contra o Al-Shorta, do Iraque, no Karbala International Stadium, em Bagdá. Apesar de ter dominado a partida, o clube da Arábia Saudita não pôde contar com o craque Cristiano Ronaldo, por causa de uma infecção viral, e somou apenas um ponto nesta primeira rodada da fase de grupos da competição asiática.

Assim, Al-Ghannam abriu o placar para o Al-Nassr, enquanto os donos da casa chegaram ao empate ainda na primeira etapa com Dawood.

Além disso, a partida desta segunda-feira marcou a estreia de dois brasileiros recém-contratados pelo Al-Nassr. Isto porque o atacante Ângelo entrou na equipe logo após o intervalo, enquanto Wesley saiu do banco de reservas aos 23 minutos da segunda etapa. Os brasileiros arriscaram nas jogadas individuais e mostraram que podem ser bem utilizados na equipe saudita no decorrer desta temporada.