Duelo pela Libertadores será na próxima quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro

O São Paulo deve ter dois desfalques para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Afinal, Rodrigo Nestor e Liziero não devem reunir condições de enfrentar os cariocas no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

A dupla não atuou na vitória sobre o Cruzeiro, no último domingo, e também não treinou nesta segunda-feira (16), quando o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda. Nestor está em tratamento de uma torção no tornozelo direito, enquanto Liziero sente dores no adutor da coxa esquerda.