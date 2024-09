Retrô e Anápolis passam nos pênaltis e fazem a final da Série D

A CBF ainda divulgará os horários e os locais das partidas, bem como confirmará as datas. Fato é que, por ser dono da melhor campanha, o Retrô decidirá o título em casa, na Arena de Pernambuco. O Anápolis deve mandar o confronto de ida no Jonas Duarte.

Anápolis x Maringá

Anápolis e Maringá empataram por 0 a 0 no tempo regulamentar após outro empate, por 1 a 1, no primeiro jogo. Nos pênaltis, o time goiano foi superior e venceu por 5 a 4.

Ao longo das duas etapas, as equipes criaram diversas chances de balançar as redes, mas não foram efetivos. Os visitantes começaram a pressionar, mas os paranaenses logo responderam e passaram a levar perigo à meta do time goiano. Contudo, ninguém balançou as redes.

Numa série muito equilibrada, o Galo goiano assegurou vaga ao vencer por 5 a 4 o Maringá. Marcaram para o tricolor goiano Matheus Rafael Mineiro, Ariel, Rubinho, Kelvin e Marcão; anotaram para o Dogão, Matheus Guilherme, Negueba, Maranhão e Júlio Rodrigues.