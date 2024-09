Poder de mudança de Abel dá resultado novamente e aumenta sonho do tri

Com quatro vitórias seguidas, o Palmeiras se colocou mais uma vez como postulante ao título brasileiro. No momento, o Verdão se mostra como o principal perseguidor do líder Botafogo. Cenário parecido com o que aconteceu no ano passado, quando o Alviverde arrancou para conquistar o título nacional. Contudo, o técnico Abel Ferreira também vem repetindo uma estratégia que deu certo na última temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A estratégia é basicamente: abrir mão de suas convicções. No ano passado, Abel Ferreira insistiu nos veteranos durante boa parte da temporada e viu sua equipe cair para o Boca Juniors, na semifinal da Libertadores. Na partida contra os argentinos, o treinador viu garotos entrarem e mudarem as circunstâncias do embate. Nomes como Endrick e Luís Guilherme ganharam espaço e foram fundamentais para o Palmeiras arrancar no título brasileiro em 2023.