Osvaldo, do Vitória, é internado com tromboembolismo pulmonar

O atacante Osvaldo, do Vitória, foi internado em um hospital de Salvador com o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. O problema surgiu após uma pancada na partida do Campeonato Brasileiro.

No entanto, apesar disso, o jogador afirmou em suas redes sociais que está bem, já que o problema foi detectado a tempo. Contudo, ele espera voltar em breve a defender as cores do Vitória, que no momento luta para evitar o rebaixamento.

