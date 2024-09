Novorizontino x Brusque: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino e Brusque fazem um duelo de opostos nesta terça-feira (17), às 19h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela 27° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O time paulista é o líder da competição, com 47 pontos e tenta manter o topo com mais uma vitória diante do seu torcedor. Já os catarinenses estão na penúltima colocação, com 26 pontos somados e precisa vencer para seguir na busca para sair da zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere