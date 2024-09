Monsalve causa rápido impacto em sua chegada ao Grêmio

Baita achado! O Grêmio prova que acertou na contratação do meio-campista Miguel Monsalve a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o jogador causou rápido impacto no Imortal desde a sua chegada em julho. Prova disso é que o colombiano já soma cinco participações em gols na equipe no torneio.

Até aqui, ele já contribuiu direta e indiretamente para o Tricolor Gaúcho adicionar mais dez pontos na Série A. Afinal, fez gols nas vitórias sobre Athletico e Criciúma, além do empate com o Bragantino por 2 a 2, no último compromisso. Assim como deu assistência no triunfo diante do Cuiabá. Ele ainda conta com mais um passe para gol, mas no confronto com o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores.