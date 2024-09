Milan x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A Champions 2024/25, que será disputada em novo formato, começa nesta terça-feira (17), com direito a duelo entre gigantes do futebol europeu. Milan e Liverpool se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela primeira rodada da fase de Liga da maior competição de clubes do planeta. Além disso, a partida marca a reedição da final de 2004/05, em Istambul, que terminou com o título para o clube da Inglaterra.

Como chega o Milan

O Milan não faz um grande início de temporada e terá mais um grande desafio nesta terça-feira. A primeira vitória do time aconteceu apenas na quarta rodada do Campeonato Italiano, no último final de semana, quando bateu o Verona por 4 a 0.

Ao mesmo tempo, o técnico Paulo Fonseca segue com desfalques importantes no elenco, que não poderão participar da estreia da equipe na Champions 2024/25. Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi, Malick Thiaw e Marco Sportiello, lesionados, estão fora da partida. Além disso, Davide Calabria aparece como dúvida após ter desfalcado a equipe no último compromisso.