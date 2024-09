Memphis passa por ‘intensivão’ para acelerar estreia no Corinthians

A torcida do Corinthians não vê a hora de ver Memphis Depay em campo. E o atacante também está ansioso. No Brasil desde a última quarta-feira (11/9), os últimos dias do atacante foram de suor e treinos de alta intensidade no CT Joaquim Grava. Tanto que o holandês passou o último final de semana nas dependências do Timão, aprimorando sua forma física.

Memphis vem realizando atividades em dois períodos, com pausa para o almoço no restaurante do clube e trabalhos de carga na academia para um realinhamento físico. Apesar do esforço e do comprometimento, o Corinthians não define uma data de estreia para o atacante. O Timão quer ter a certeza que o holandês estará 100% para ajudar a equipe até o final da temporada.