Manchester United x Barnsley: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Old Trafford, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa

O Manchester United enfrenta o Barnsley, nesta terça-feira (17/9), às 16h (de Brasília), no Old Trafford, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Os times buscam a classificação para as oitavas de final da competição. Este será o primeiro encontro entre as equipes desde que o United eliminou os Tykes da competição nas oitavas de final em 2009.

O Barnsley, da terceira divisão, não deve causar muito medo aos anfitriões. Contudo, os Red Devil já perderam cinco vezes para adversários de ligas inferiores nesta competição desde 2011.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida entre Manchester United x Barnsley terá transmissão ao vivo por meio da ESPN.