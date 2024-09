Mallorca x Real Sociedad: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam, nesta terça-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio Campo de Son Moix, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol

Reeditando a semifinal da Copa do Rei da temporada 2023/24, Mallorca e Real Sociedad entram campo pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O duelo entre as equipes será nesta terça-feira (17/9), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Campo de Son Moix.

O confronto direto das últimas sete temporadas favorece a Real Sociedad. O time de Anoeta venceu oito vezes, enquanto o Mallorca obteve apenas uma vitória.

Onde assistir

O jogo entre Mallorca e Real Sociedad terá a transmissão, aliás, do Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada).