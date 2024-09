Maicon exalta dedicação do elenco do Vasco: ‘Desistir nunca é uma opção’

Em campo, o Rubro-Negro abriu o placar com Gerson, no segundo tempo, e teve chances de ampliar o placar. No entanto, o Vasco reagiu com as entradas de Philippe Coutinho, Emerson Rodríguez e Puma Rodríguez. Nesse sentido, foi justamente dos pés desses três jogadores que saiu o lance do gol do camisa 11, ídolo da torcida, o primeiro desde seu retorno ao clube.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino mede forças com o vice-líder Palmeiras, no dia 22 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha. Por fim, com o empate no clássico, a equipe carioca soma 35 pontos, na 8ª colocação.