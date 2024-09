Juventus x PSV: onde assistir, escalações e arbitragem

A Champions 2024/25, que será disputada em novo formato, começa nesta terça-feira (17). Juventus e PSV se enfrentam às 13h45 (de Brasília), na partida de abertura da maior competição de clubes do planeta. A bola rola no Allianz Stadium, em Turim, no duelo que abre a fase de Liga do torneio.

Como chega a Juventus

A Juve vem de um empate sem gols diante do Empoli, fora de casa, pelo Campeonato Italiano, em uma partida sem grandes inspirações do time comandado pelo técnico Thiago Motta, que caiu para a terceira posição no Calcio.

Além disso, a Velha Senhora segue sem poder contar com Arkadiusz Milik, que se lesionou durante amistoso internacional antes da Eurocopa 2024. Ao mesmo tempo, o jovem destaque de Portugal, Francisco Conceição, em processo de recuperação de lesão, aparece como dúvida.