Italiano: Lazio bate Verona e se recupera na competição

Clube da capital conquista segunda vitória no Calcio e entra na zona de classificação para as próximas competições europeias

Em um confronto eletrizante pelo Campeonato Italiano 2024/25, a Lazio venceu o Verona por 2 a 1, nesta segunda-feira (16), no Estádio Olímpico de Roma, na partida de encerramento da 4ª rodada do Calcio. Todos os gols marcados nos primeiros 20 minutos de jogo. Boulaye Dia abriu o placar para os donos da casa logo aos cinco minutos, após assistência de Mattia Zaccagni. Os visitantes empataram rapidamente com Casper Tengstedt aos sete, mas Valentin Castellanos colocou a Lazio novamente na frente aos 20 minutos, garantindo a vitória do time da capital.

Dessa maneira, a Lazio conquistou a segunda vitória no Italiano e chegou aos sete pontos. Ao mesmo tempo, a equipe subiu para a sexta posição, na zona de classificação para as próximas competições europeias. Assim, a diferença para a Udinese, líder da competição, é de quatro pontos.

Por outro lado, o Verona segue com seis pontos e caiu para a sétima posição, ultrapassado justamente pela Lazio.