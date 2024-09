Grêmio: Rodrigo Caio completa um jogo inteiro após mais de um ano

O torcedor do Grêmio que viu a escalação contra o Bragantino levou um susto. Afinal, entre os titulares, figurava o nome de Rodrigo Caio. Nas prévias, o zagueiro não costava como provável para começar jogando. Foi a primeira vez desde abril do ano passado que o defensor atuou os 90 minutos de uma partida. Dessa maneira, recebeu elogios do auxiliar técnico após o confronto contra o Massa Bruta.

E não foi apenas o torcedor gremista que ficou surpreso com a presença de Rodrigo Caio como titular no empate em 2 a 2 com o Bragantino, no último domingo. O próprio zagueiro não esperava essa oportunidade. Contudo, minutos antes do início do duelo, Rodrigo Ely sentiu dores na perna direita e foi cortado. Assim, surgiu a chance para o ex-jogador do Flamengo começar jogando.