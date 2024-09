Gabigol provoca vascaínos pela vitória no primeiro turno por 6 a 1

No banco de reservas, atacante do Flamengo fez o gesto do número seis com as mãos na direção do setor da torcida do Vasco

Durante o empate por 1 a 1 no Clássico dos Milhões no domingo (15), no Maracanã, Gabigol, atacante do Flamengo, fez uma provocação aos torcedores do Vasco. O camisa 99, que começou a partida no banco de reservas, fez o número seis com as mãos na direção do setor sul (torcida visitante), em alusão à vitória rubro-negra no primeiro turno por 6 a 1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A reportagem do Jogada10 flagrou o momento em que o ídolo do Flamengo fez o gesto aos torcedores rivais. A provocação aconteceu durante a ida do jogador para o aquecimento. Logo após de fazer a “zoação”, Gabigol riu, apontando para os torcedores.