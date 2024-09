Fluminense volta a tropeçar em confronto direto e terá mais cinco no Brasileirão

O Fluminense perdeu a chance de aumentar a diferença para a zona de rebaixamento e tentar alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca chegou a abrir o placar e esteve à frente no placar em boa parte do duelo com o Juventude, no Alfredo Jaconi. Contudo, sofreu a virada, por 2 a 1, em poucos minutos e deixou pontos pelo caminho.

Um dos problemas é que o jogo era um ‘confronto direto’, visto que o time de Caxias do Sul também está na mesma luta que o Tricolor. Ao longo da competição, os comandados do técnico Mano Menezes venceram apenas um duelo contra equipes da parte de baixo da tabela.

Isso aconteceu diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, na estreia de Thiago Silva. Desde então, o time soma uma vitória, três empates e cinco derrotas, com apenas 22% dos pontos possíveis. Esse histórico faz com que o Fluminense não consiga abrir uma boa frente e tenha um final de campeonato mais tranquilo.