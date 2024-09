Fluminense tem pendurado de peso na Libertadores

Tricolor terá de ligar alerta, já que PH Ganso pode ficar suspenso caso leve amarelo no jogo de ida contra o Atlético-MG

O Fluminense terá de ligar um importante alerta ao entrar em campo nesta quarta-feira (18), quando recebe o Atlético-MG, pela Libertadores, no Maracanã. Isso porque o Tricolor tem um jogador pendurado com dois cartões.

Ganso, advertido tanto na ida, quanto na volta do duelo contra o Grêmio, está na berlinda. Assim, caso sofra nova sanção no jogo de ida contra o Galo, será desfalque em Belo Horizonte, no jogo de volta das quartas de final.

