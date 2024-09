Fluminense jamais foi eliminado por brasileiros no mata-mata da Libertadores

O Flu só voltaria a encarar outro brasileiro em 2023, ano em que conquistou a Libertadores pela primeira vez. O adversário? O mesmo Inter, de 11 anos antes, com roteiro parecido. Afinal, os times empataram na ida e o Tricolor precisou virar no jogo da volta (2 a 1) para avançar de fase. Na ocasião, o time de Fernando Diniz alcançava, dessa forma, a grande final.

Depois, o Tricolor voltou a esbarrar em um brasileiro apenas em 2012, quando enfrentou o Inter. Na ida, no Beira-Rio, empate em 0 a 0. No Nilton Santos, porém, o Fluminense virou para 2 a 1 e eliminou o Colorado nas oitavas de final.

A primeira oportunidade foi em 2008, nas quartas de final, contra o São Paulo. Após derrota por 1 a 0 na ida, a torcida lotou o Maracanã para presenciar uma virada épica por 3 a 1, com direito a gol no último lance (marcado por Washington).

A quarta vez foi na atual temporada, quando o Flu foi sorteado com o Grêmio nas oitavas de final. O Tricolor gaúcho venceu na ida por 2 a 1, mas o time das Laranjeiras devolveu o placar, garantindo a vaga na decisão por pênaltis, em noite histórica no Maracanã.

Os jogos contra o Atlético-MG acontecem nas próximas quartas – dias 18 e 25 -, com o jogo de ida tendo mando do Fluminense. A bola rola às 19h (de Brasília) no Maracanã.