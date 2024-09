Fluminense fecha parceria com empresa de transportes rodoviários

Além disso, a parceria irá até o fim de 2025 e inclui dois veículos a serviço do Tricolor, sendo um deles com plotagem personalizada.

O Fluminense fechou uma parceria com a Auto Viação 1001, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo JCA , que possui 76 anos de existência. Assim, a companhia será a responsável por transportar o time profissional masculino e a equipe feminina de futebol.

“A parceria com o Fluminense reforça o compromisso da Auto Viação 1001 de estar diretamente ligada à cultura do Rio de Janeiro. Nossa missão é transportar os atletas com segurança e conforto e construir uma história recheada de vitórias”, afirmou Rodrigo Trevizan, diretor de marketing do Grupo JCA.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.