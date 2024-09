Fluminense divulga nova parcial de ingressos para jogo com o Atlético-MG

Mais de 45 mil torcedores já garantiram presença no duelo decisivo, que acontece na quarta-feira, às 19h, no Maracanã

De acordo com o clube, estão esgotados os setores Sul, Leste Inferior, Leste Superior e Oeste. Com isso, restam apenas entradas para o Norte e Maracanã +.

Depois da derrota para o Juventude, pelo Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Na próxima quarta-feira (18), o Tricolor mede forças com o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), e promete casa cheia no Maracanã.

Por fim, o jogo de volta será na outra quarta-feira (25), no mesmo horário, na Arena MRV. Quem avançar no duelo pegará na semifinal o vencedor do encontro entre Colo-Colo (CHI) e River Plate (ARG). A equipe chilena, por sinal, estava no Grupo A, o mesmo do Fluminense, na primeira fase.

