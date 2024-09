Ex-Corinthians e São Paulo sofre prejuízo de R$ 45 milhões com golpe de criptomoedas

O ex-volante Jucilei, com passagem pela Seleção Brasileira, teve um prejuízo de R$ 45 milhões em golpe de criptomoedas. Aposentado desde 2022, o ex-jogador se tornou uma das 15 mil vítimas do esquema bilionário do ‘Sheik do Bitcoin’ – que prometia lucros evidentes para quem investisse suas economias.

O esquema do ‘Sheik do Bitcoin’ teve destaque em reportagem exibida pelo Fantástico no último domingo (15). As vítimas do crime, cerca de 15 mil no Brasil, ainda esperam recuperar parte do dinheiro investido no golpe. Entre elas, Jucilei.

Jucilei passou por grandes clubes antes de encerrar a carreira em 2022, aos 34 anos. No Brasil, defendeu Corinthians e São Paulo, além de colecionar passagem pela Seleção. O ex-volante também fez carreira internacionalmente e esteve em equipes da China, Rússia e Emirados Árabes.