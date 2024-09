Dirigente destaca foco em desenvolvimento na Europa comparando ao Brasil: ‘Menos preocupado com Instagram’

Na sua avaliação, existe um nível de preocupação maior no Velho Continente em aspectos que colaboram para o desenvolvimento. Nesse sentido, Scuro fez uma crítica onde aponta que, lá, os jogadores estão “menos preocupados com o Instagram” e com “promoção pessoal”.

“O foco com o desenvolvimento profissional, pelo menos no ambiente que eu estou, no Monaco, ele é muito mais avançado do que a média do futebol brasileiro. Menos preocupado com Instagram, promoção pessoal. Mais preocupado em aprender o jogo, cuidado com o próprio corpo. Porque entendem a exigência física do jogo de hoje. Mais comprometidos com nutrição, desenvolvimento mental, trabalho físico de prevenção de lesão”, detalhou o profissional que está no Monaco desde junho do ano passado.

Para ele, esse ponto de concentração nos diferentes elementos para evoluir no jogo colaboram, inegavelmente, com a qualidade dos embates disputados na Europa:

“Mais comprometidos com sessões individuais com analistas de jogo pra entender taticamente o jogo e o comportamento. Então eu acho que isso, você vai juntando um pouco de cada coisa, o produto final é mais robusto do que o que a gente tem.”