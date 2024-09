De la Cruz volta aos treinos no Flamengo e deve atuar contra o Peñarol, na Libertadores

Uruguaio se recupera de lesão na coxa direita a tempo para as quartas de final do torneio continental

O uruguaio De La Cruz voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (16) após se recuperar da lesão na coxa direita. Ele estará pronto para disputar as quartas de final da Libertadores. Desse modo, o Flamengo enfrentará o Peñarol, na quinta-feira (19), no Maracanã. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, enquanto a volta será no Uruguai.

De La Cruz, aliás, ficou fora dos últimos três jogos do Flamengo, incluindo a classificação contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e o clássico diante do Vasco, pelo Brasileirão, no último domingo. Ambos jogos foram realizados no Rio de Janeiro. Agora ele estará apto para o confronto pela Libertadores.

