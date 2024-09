Corinthians tem dois desfalques para jogo da Sul-Americana

O Corinthians terá dois desfalques para o jogo da Sul-Americana. O Timão não poderá contar com o lateral-esquerdo Matheus Bidu e o meio-campista Raniele para o compromisso diante do Fortaleza, nesta terça-feira (17), às 21h30, pelo duelo de ida das quartas de final da competição.

O clube oficializou que Bidu está com desconforto no músculo posterior da coxa direita, enquanto Raniele sentiu um desconforto no adutor direito. Ambos estiveram em campo no duelo contra o Botafogo, na derrota por 2 a 1, no último sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro.