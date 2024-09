Com 115 acusações, Manchester City encara julgamento, que pode ter sanções graves

O julgamento do Manchester City, que possui 115 acusações de violação de regras de fair play financeiro na Premier League, terá início desta segunda-feira (16). Assim, a tendência é que o “julgamento do século”, intitulado desta maneira pela imprensa britânica, dure dez semanas, com definição entre março e junho de 2025.

Dessa forma, uma comissão independente irá realizar a audiência, que não teve seu local divulgado na imprensa. Ela, portanto, será formada por três membros selecionados por Murray Rosen, que preside o painel judicial da competição nacional.

Entre as acusações, estão a de ter violado as regras da liga que exigem “a melhor fé” na hora de declarar informações “que forneçam uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube”. As supostas violações aconteceram entre 2009 e 2018, período em que o clube conquistou três títulos do Campeonato Inglês, incluindo a quebra de um jejum de 44 anos na liga.