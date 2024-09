Carvajal sai em defesa de Vini Jr após comemoração: ‘É normal que responda’

Atacante do Rela Madrid, Vini Jr voltou a ser tema principal de debate na Espanha. Isso porque o brasileiro fez uma comemoração polêmica depois de marcar um dos gols de pênalti, que garantiram a vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad. Embate que foi válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Assim, após a repercussão, o seu companheiro, o lateral-direito Dani Carvajal, saiu em defesa de Vini Jr. A propósito, indicou que a atitude é plausível e representa uma reação do atacante pelas ofensas que é vítima.

“Nós vemos e ouvimos os insultos contra ele. Não lhe deixam tranquilo e quando alguém é picado, sangra. É normal que responda com determinados gestos. Todos temos ciência do assunto que Vinícius está envolvido e a opinião sobre qualquer insulto a uma pessoa de cor. O tema está claro. Fazem falta protocolos mais duros”, declarou Dani Carvajal em entrevista coletiva antes do confronto com o Stuttgart, da Alemanha, pela Liga dos Campeões.