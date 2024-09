Bruno Tabata é baixa de última hora no Internacional; Veja os relacionados

Meio-campista será desfalque do Colorado contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (16), no Beira-Rio, por uma lesão na coxa esquerda

O Internacional terá uma baixa de última hora para o confronto com o Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, desta segunda-feira (16). Afinal, após passar por exames, houve a constatação de que o meio-campista Bruno Tabata sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Anteriormente, o jogador recém-contratado pelo Colorado fez trabalhos na academia nos treinos da última quinta e sexta-feira. Já no último sábado (14), ele retornou às atividades com o restante do elenco no gramado. Contudo, teve a confirmação da contusão. O atleta será um desfalque importante para o time, já que mesmo com pouco tempo no Internacional, foi o reforço que deu retorno mais rápido em campo. Afinal, em seis jogos já marcou um gol e deu três assistências.