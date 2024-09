Bragantino negocia a contratação de atacante português

Massa Bruta tem interesse em ter Ivan Cavaleiro, que estava no Lille-FRA, no elenco ainda na temporada 2024

O Bragantino negocia a contratação do atacante português Ivan Cavaleiro, de 30 anos, que estava no Lille-FRA até julho deste ano. A informação foi publicada inicialmente pelos jornalistas Bruno Andrade e André Hernan, no portal UOL.

Cavaleiro defendeu o Lille na temporada passada. Fez 23 jogos e marcou um gol. Apesar da passagem regular, não teve o contrato renovado pelo clube francês.