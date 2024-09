Bayern x Dínamo Zagreb: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern e Dínamo Zagreb se enfrentam nesta terça-feira (17/9), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. Trata-se da estreia das equipes na fase de ligas da Champions 2024/25. O Bayern entra não apenas como favorito neste jogo. Mas também ao título, que será disputado no dia 31 de maio de 2025 exatamente no Allianz Parque. Já o Dínamo espera realizar bom papel e lutar por, pelo menos, um lugar na repescagem ao fim desta fase. Contudo, seu trabalho nesta terça será pedreira. Na história, enfrentou duas vezes o Bayern nesta competição: perdeu as duas por 2 a 0 e 5 a 0.

Entenda a fórmula da Champions na ‘fase de liga’

Esta edição da Champions tem um novo formato. Afinal, sai a fase de grupos e entra a fase de liga. Assim, as 36 equipes se encontram em um único grupo. Mas farão apenas oito partidas. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas e os times entre 9º e 24º jogam oito mata-matas numa repecagem. Enfim, quem avançar seguirá também às oitavas. Veja abaixo quais os jogos de Bayern e Dínamo Zagreb.

Onde assistir

Os canais Space (fechado) e Max (streaming) transmite a partir das 16h (de Brasília).