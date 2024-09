Atlético tem ausência de titular em treino antes do jogo contra o Fluminense

Saravia não participou dos treinamentos do Atlético, na manhã desta segunda-feira, e ficou apenas na fisioterapia

O Atlético entra em campo na próxima às 19h (de Brasília) da próxima quarta-feira (18) contra o Fluminense, no Maracanã, pela Copa Libertadores. Durante o treino na Cidade do Galo, na manhã desta segunda-feira (16), o clube mineiro teve a ausência de um titular.

O lateral-direito Saravia não participou da atividade. Ele foi utilizado por Gabriel Milito no segundo tempo da derrota por 3 a 0 para o Bahia, no último domingo. No entanto, nesta segunda-feira, Saravia sentiu dores musculares e não compareceu ao treino.