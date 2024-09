Athletico-PR: Nikão é afastado e vai treinar separado dos companheiros

Decisão partiu da comissão técnica, liderada por Martín Varini. Jogador está emprestado pelo São Paulo até o fim da temporada Crédito: Jogada 10

A comissão técnica do Athletico-PR decidiu afastar o meia Nikão dos treinos da equipe. Dessa maneira, o ídolo da torcida vai fazer atividades separadamente dos companheiros nas próximas semanas. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, segundo a jornalista Monique Vilela. Nikão já não escondia a sua insatisfação no Athletico e teve alguns problemas com o técnico Martín Varini, com quem trabalhou no Cruzeiro, em 2023. Na última quarta-feira (11), o meia entrou nos minutos finais da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, pela Copa do Brasil. Contudo, não foi escalado para a decisão por pênaltis. Os escolhidos pela comissão técnica foram Pablo, Mastriani, Canobbio, João Cruz e Madson. O uruguaio desperdiçou sua cobrança, e o Furacão foi eliminado nas quartas de final.