André Ramalho admite ‘urgência’ com situação do Corinthians no Brasileiro

Zagueiro admite dificuldade do Timão na competição e pede paciência para equipe conseguir embalar sequência de vitórias

“Precisamos ganhar jogos. Essa que é a verdade. Internamente, a gente trabalha, conversa, analisa os adversários e fazemos tudo que está ao nosso alcance para poder ir chegando e vencendo os jogos, porém nem sempre as coisas funcionam como imaginamos. Neste jogo, até chegamos perto, poderíamos pelo menos ter empatado, mas não foi possível”, disse André Ramalho, que prosseguiu.

A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro é cada vez mais urgente . A equipe perdeu para o Botafogo por 2 a 1 no sábado (14), no Nilton Santos e permanece na zona de rebaixamento. O discurso dos jogadores é de trabalhar para sair deste desconforto. Contudo, o zagueiro André Ramalho não escondeu a situação de urgência no Alvinegro.

“Estamos fazendo de tudo para embalar e sair desta situação no Campeonato Brasileiro. Está sendo difícil, não podemos negar. Temos que ter paciência para saber lidar com a situação e embalar duas, três vitórias consecutivas para ficar em uma situação mais confortável, não está fácil. Acreditamos muito que é possível e vamos conseguir. Cabe a gente, mais uma vez, ter paciência e, nos próximos jogos, com urgência, conseguir os três pontos”, completou.

O Corinthians é o 18° colocado na tabela, com 25 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Contudo, o que preocupa é que os times à frente do Timão, tem partidas a menos que os paulistas.

O próprio Fluminense, por exemplo, tem um jogo atrasado para disputar. Situação semelhante ao do Criciúma, que tem 27 pontos, o mesmo do Tricolor Carioca. Na sequência vem o Grêmio, com 28 pontos e duas partidas ainda a serem pagas.