Ancelotti sobre os insultos a Vini Jr: ‘Eu não suportaria’

Técnico sai em defesa do brasileiro após comemoração do gol marcado contra Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol

Depois de marcar contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol 2024/25, Vini Jr fez sinal de silêncio para as arquibancadas do Estádio Anoeta, que o vaiavam e criticavam durante toda a partida.

O técnico italiano Carlo Ancelotti saiu em defesa de Vini r, após o atacante brasileiro ser alvo de insultos, especialmente depois da comemoração no jogo contra a Real Sociedad, no último final de semana. Após Carvajal se pronunciar , foi a vez do treinador do Real Madrid comentar sobre o caso.

“O que aconteceu com ele desde que cheguei é inaceitável. Eu entendo as vaias, mas o que estão fazendo com ele não é normal. Deveriam se preocupar menos com os jovens e mais com os estádios. Fazem isso porque ele é perigoso e querem tirar sua concentração”, completou Ancelotti.

O Real Madrid encara o Estugarda na estreia da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 20h.