Alex Sandro, do Flamengo, lamenta empate: ‘Serviu de aprendizado’

Flamengo x Vasco - Campeonato Brasileiro - Estadio do Maracana - 15-09-2024 Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O lateral Alex Sandro estreou no Flamengo no empate contra o Vasco por 1 a 1 no domingo (15), pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe vencia até os 42 do segundo tempo, quando Philippe Coutinho empatou para o Cruz-Maltino. Aliás, novo reforço rubro-negro era quem marcava o camisa 11 da equipe adversária. Dessa forma, após a partida, o jogador lamentou o empate, mas confia que serviu como aprendizado. "Baixamos a guarda no final, a verdade foi essa. Poderíamos ter mais posse de bola, sermos mais organizados, porém, futebol só acaba quando o juiz apita. Tenho certeza que serviu de aprendizado para os próximos jogos", disse. Além disso, Alex Sandro fez uma avaliação sobre sua performance na partida. Essa foi a primeira vez que o jogador entrou em campo com a camisa rubro-negra.