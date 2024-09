5 a 0? Entenda a comemoração de Veiga em seu gol na goleada do Palmeiras

Com gol de falta, camisa 23 fechou placar contra o Criciúma, em jogo do Brasileirão, mas gesto deixou torcedores em dúvida

Ao marcar o último gol do Palmeiras na goleada sobre o Criciúma, por 5 a 0, o meia Raphael Veiga fez um gesto com a mão indicando o número cinco. No entanto, o sinal não estava relacionado ao placar da partida.

Desse modo, a celebração foi em comemoração aos 50 gols marcados pelo camisa 23 no Estádio Allianz Parque. Com esse feito, Veiga se tornou o maior artilheiro da casa alviverde. Ele é seguido por Dudu, com 40 gols, e também possui outras marcas importantes no local: é o 3º jogador com mais assistências (24), o 3º com mais vitórias (99) e o 3º com mais jogos disputados (141).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja como foi a vitória do Alviverde: Palmeiras arrasa o Criciúma e assume a vice-liderança do Brasileirão