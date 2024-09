Zubeldía vê resposta do São Paulo após queda na Copa do Brasil: ‘Prêmio ao grupo’

Treinador ainda criticou arbitragem por dois lances em vitória do Tricolor sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileiro Crédito: Jogada 10

O técnico Luís Zubeldía comemorou a importante vitória do São Paulo contra o Cruzeiro, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador valorizou a resposta do time após a eliminação na Copa do Brasil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Vínhamos de um golpe duro, ficar fora da Copa do Brasil, e sem dúvida jogadores que não estavam com o nível adequado, interpretaram muito bem o que tinha de haver taticamente, depois aplicaram suas características. Jogamos bem de começo ao fim, sem sofrer, em todo jogo tivemos a sensação de que estávamos perto do gol. Não chegaram, defendemos bem, é um prêmio ao grupo”, disse antes de complementar.

“Não tivemos 48 horas para preparar, tivemos um treino no campo, vídeo, campo. Teve a ver mais com a característica dos jogadores, onde eles se sentem mais cômodos”, completou Zubeldia. O Tricolor quebrou um jejum de oito jogos sem vencer fora do Morumbi. A vitória é ainda mais importante por causa da dolorosa eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil. Com o resultado, o São Paulo chega a 44 pontos, pulando para a quinta colocação. O técnico Luis Zubeldía optou por poupar os titulares, de olho no jogo contra o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores, na próxima quarta. Críticas à arbitragem Zubeldia, aliás, fez críticas à arbitragem por dois lances: um pedido de expulsão de William, do Cruzeiro, e uma vantagem não dada ao Tricolor na reta final.

“Sampaio é um grandíssimo árbitro, seu grupo também, mas hoje era expulsão no William, claríssima, como ganhamos ninguém vai falar. Não entendo como o VAR não chama, levantou a perna. E na última jogada, lei da vantagem, íamos sozinhos… Era gol nosso. São situações que não entendi. Tenho respeito pelo Sampaio, mas essas duas jogadas foram erradas”, afirmou Estreias O treinador ainda promoveu a estreia dos reforços Santi Longo, Ruan – escalados no time titular. Além deles, Jamal Lewis entrou no decorrer do confronto. “Longo esteve habilitado para esse jogo, não para o anterior. Bobadilla não podia jogar (suspenso), Liziero apresentou uma moléstia no adutor, Nestor no tornozelo… Vamos ver para o próximo jogo como estão”, ressaltou.