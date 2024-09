Torcida do Flamengo provoca Vasco com imagens do 6 a 1

Torcedores distribuiram 15 mil imagens com alusão à goleada história ocorrida no primeiro turno do Brasileirão

Torcedores do Flamengo prepararam uma série de provocações para os vascaínos neste domingo, no Maracanã. Os dois times se reencontram às 18h30, três meses após o marcante 6 a 1 do primeiro turno do Campeonato Brasileiro — a maior goleada do Flamengo contra o Vasco.

Desde a noite de sábado até a madrugada, a torcida colocou cartazes na rua Eurico Rabelo, que dá acesso à torcida vascaína, além de no setor Sul, área destinada aos visitantes para o clássico de hoje — cuja organização está sob responsabilidade do Flamengo.

Além disso, haverá a distribuição de 15 mil adesivos com a imagem da comemoração do gol de Arrascaeta. O uruguaio foi um dos jogadores do Flamengo que balançou as redes naquela goleada histórica no dia 2 de junho, também no Maracanã.