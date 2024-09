Thiago Silva, do Fluminense, fala sobre virada: ‘Paramos de jogar’

Zagueiro falou sobre a derrota do Tricolor de virada para o Juventude; Equipe levou dois gols em dois minutos no segundo tempo

O capitão do Fluminense, Thiago Silva falou após a derrota da equipe de virada para o Juventude por 2 a 1 neste domingo (15) no Alfredo Jaconi. Os donos da casa viraram a partida gol dois gols em dois minutos já no segundo tempo. Assim, o zagueiro alertou que a equipe precisa ter personalidade nestes momentos.

“Se encaminhava para um bom resultado pelo placar feito no primeiro tempo. Depois do gol, paramos de jogar. Aceitamos a pressão. Temos que ter um pouco mais de personalidade nessa hora para chamar o jogo. É difícil falar nessa hora, de cabeça quente. Sem sacrifício, fica difícil. Tudo que fizemos até aqui foi com muito empenho. Hoje esse empenho deixou a desejar. Todo mundo sabe da responsabilidade. Desde 2005 o Fluminense não ganha aqui, tem algum motivo. Nesse tempo, o Fluminense foi duas vezes campeão brasileiro e não ganhou aqui. Falei o que isso representava. Não conseguimos sustentar esse resultado”, disse Thiago Silva.

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo com Jhon Arias. O Juventude, por sua vez, marcou aos 35 e 37 do segundo tempo com Ronaldo e Marcelinho, respectivamente, ou seja, ganhou a partida com dois gols em dois minutos.