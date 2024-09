Sport vence o CRB e entra no G4 da Série B

Leão joga bem diante do Galo, soma três pontos e entra na zona de acesso à elite do futebol brasileiro

Na Arena Pernambuco, o Sport bateu o CRB por 2 a 0, pela 26ª rodada da Série B. Os gols saíram com Lucas Lima e Zé Roberto. Com o resultado, o Leão chegou aos 42 pontos e ocupa a quarta colocação. O Galo é o 18º, com 26 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Sport encara o Goiás, em casa. Já o CRB busca a sua recuperação diante da Ponte Preta, no Rei Pelé.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A vitória do Sport

Desde o pontapé inicial o Sport teve a atitude de ir ao ataque e pressionar o CRB. O Leão rondava a grande área e trabalhava a bola, mas sem sucesso, pois o adversário segurava o ímpeto. De tanto insistir, o time da casa abriu o marcador em gol de Lucas Lima. Ele limpou duas vezes a marcação e bateu com categoria, 1 a 0.