Seabra concorda com vaias da torcida do Cruzeiro: ‘Frustrado’

O Cruzeiro perdeu para o São Paulo por 1 a 0, no Mineirão – a primeira no estádio na temporada. Depois da partida, o técnico Fernando Seabra comentou sobre as vaias e xingamentos ao longo e no final da partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Tenho que saber assimilar, respeitar e concordar com o sentimento da torcida. O time não foi bem coletivamente, nem individualmente. Estou à frente do processo e me sinto frustrado por não ter entregue uma qualidade melhor, dou toda a razão para torcida nesse sentido”, disse em entrevista coletiva após a partida.