Santos derrota América-MG e cola no líder Novorizontino

Neste domingo (15), o Santos derrotou o América-MG por 2 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B. Os gols do Peixe foram marcados por Wendel Silva e JP Chermont. O visitante descontou com Moisés. Com o placar, o time paulista fica na vice-liderança, com 46 pontos. Enquanto isso, o Coelho é o sétimo, com 38 pontos.

Calendário

Na próxima rodada da Série B, o Santos encara o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O América-MG busca a sua recuperação diante do Paysandu, na Arena Independência.

Primeiro tempo truncado

Os dois times se estudaram muito no começo da partida e o meio-campo ficou travado. Aos poucos, ambos se soltaram e o América-MG foi o responsável pelo primeiro lance com Elizari, onde Brazão defendeu. Pouco depois, a resposta do Peixe veio com Otero e Dalberson espalmou de forma incrível. Na metade final do primeiro tempo o Santos foi melhor. O time de Carille se posicionou no ataque e trabalhou para furar o bloqueio do Coelho. Porém, faltava o capricho final para concluir as jogadas e o placar ficou inalterado.