Polícia prende 10 pessoas por brigas antes de Flamengo x Vasco

Duas pessoas feridas no confronto foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, zona oeste do Rio

A Polícia Militar deteve 10 pessoas na manhã deste domingo (15) devido a seu envolvimento em confrontos entre torcedores do Flamengo e Vasco da Gama, no bairro do Tanque, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As duas equipes se enfrentam às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Conforme o comando do 18º Batalhão (Jacarepaguá), os policiais atenderam chamado para intervir em uma briga generalizada entre os torcedores de ambos os clubes. Os agentes atuaram na dispersão da confusão e realizaram a prisão dos suspeitos.

Duas pessoas feridas foram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara. No entanto, até o momento, não há informações sobre suas identidades ou o estado de saúde.