Philippe Coutinho marca no fim e Vasco arranca empate com o Flamengo

Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, neste domingo (15/9), pela 26ª rodada do Brasileirão. Num Maracanã que recebeu 63.830 pagantes, o resultado acabou com gosto de derrota para o Flamengo. Afinal, teve maior posse de bola (61%) e finalizações 17 a 9. Além disso, saiu na frente com um gol de Gerson aos 26 da etapa final e mandou duas bolas na trave. Mas o Vasco arrancou na marra a igualdade, gol do astro Philippe Coutinho, aos 41. Garantiu um pontinho importante e com sabor de vitória para os Cruz-Maltinos.

O Vasco foi para 35 pontos e está em oitavo lugar. O Flamengo chega aos 45 pontos, em quarto lugar e vendo a liderança mais longe (o Botafogo tem 53 pontos e um jogo a mais).

Primeiro tempo

Após dez minutos com ligeiro domínio vascaíno, o Flamengo passou a tomar a iniciativa, trabalhando mais pela direita. Mas logo perdeu Luiz Araújo, que sentiu lesão aos 17 minutos. Ele saiu para a entrada de Arrascaeta, que estava sendo poupado para o duelo do meio de semana da Libertadores. A primeira grande chance rolou aos 21, e foi do Flamengo. O lateral-direito Varela recebeu na direita foi ao fundo e cruzou para Pulgar cabecear na pequena e Leo Jardim defender no reflexo. Pouco depois Arrasaceta roubou a bola de Sforza perto da área e demorou para solucionar a jogada, perdendo ótima chance. Já o Vasco só foi assustar em falta cobrada por Payet que passou perto do gol.