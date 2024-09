Lazio x Verona: onde assistir, escalações e arbitragem

Águias recebem a equipe do norte no Estádio Olímpico, em Roma, nesta segunda-feira (15), pelo Campeonato Italiano

A Lazio recebe o Verona nesta segunda-feira (16), no Estádio Olímpico, em Roma, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Na 11ª posição, a equipe da casa venceu apenas o primeiro jogo da competição, vem de empate e busca a vitória para não descolar ainda mais das priemiras posições. Ao contrário, o Verona ocupa uma surpreendente primeira posição, somando seis pontos e pode até encerrar o dia na liderança da competição, a depender de uma combinação de resultados.

Como chega a Lazio

As Águias entram na quarta rodada após um empate em casa contra o AC Milan. A equipe da casa dominava o jogo até os 20 minutos finais, quando o time rubro-negro diminuiu o placar aos 72 minutos. Os gols da equipe celeste, afinal, foram marcados por Valentín Castellano e Boulaye Dia.

Como chega o Verona

Por outro lado, o Gialloblù conquistou três pontos fora de casa ao vencer o Genoa por 2 a 0. Em uma partida inegavelmente acirrada, com oito jogadores advertidos, o jogo foi decidido no segundo tempo. Jackson Tchatchoua, em suma, abriu o placar aos 55 minutos, e Casper Tengstedt ampliou com um gol de pênalti aos 64 minutos.