Juventude, com gols vapt-vupt, vira para cima do Fluminense

Tricolor saiu na frente com gol de Árias, mas levou pressão na etapa final e no intervalo de dois minutos vê o rival virar para 2 a 1

O Fluminense visitou o Juventude, neste domingo (15/9), pela 26ª rodada do Brasileirão. Neste jogo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, o Tricolor saiu na frente, belo gol de Árias. No segundo tempo, teve a chance de ampliar. Mas o Juventude acordou e passou a dominar. Dessa forma, virou o jogo entre os 36 e 38 minutos, gols de Ronaldo e Marcelinho. Assim, fez a alegria da maioria dos 6.232 presentes, vencendo por 2 a 1. E mostrando que é o algoz do Flu. Afinal, o eliminou na Copa do Brasil; e o venceu no Brasileirão.

O Fluminense permanece com 27 pontos. É o primeiro fora da zona de rebaixamento, dois pontos à frente do Vitória. Mas tem um jogo a menos. Já o Juventude, que é um gigante em seus domínios, está com 32 pontos e pode encerrar a rodada em 11º lugar.

Árias coloca o Fluminense na frente

O Juventude começou controlando o meio de campo, sempre com Nenê buscando centralizar as jogadas e encontrando companheiros pelos flancos, com o lateral-esquerdo Alan Ruschel chegando muito no apoio. Porém, não encontrava espaços diante da marcação dos cariocas. Assim, os gaúchos buscaram muitos chuveirinhos, mas sem sucesso. O Fluminense, por sua vez demorou para encaixar o seu jogo, procurando lançamentos em profundidade para Serna pela esquerda e Kauã Elias, pelo centro e pela direita. Aos 27, Serna recebeu pela esquerda e cruzou. Árias apareceu desmarcado e pegou de primeira para fazer 1 a 0. Com a vantagem, o Fluminense se ajustou na criação. Árias começou a buscar o jogo e o Flu quase ampliou com Ganso.