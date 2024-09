Joia decide, e reservas do São Paulo vencem Cruzeiro no Mineirão

De olho nas quartas da Libertadores, Tricolor preserva titulares e, mesmo assim, bate Raposa pelo Brasileirão com gol de William Gomes Crédito: Jogada 10

Mesmo com reservas, o São Paulo foi ao Mineirão e conseguiu um grande resultado. Afinal, venceu por 1 a 0 o Cruzeiro na noite deste domingo (15), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A joia William Gomes anotou, no segundo tempo, o gol solitário da partida. O técnico Luis Zubeldía optou por poupar os titulares, de olho no jogo contra o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores, na próxima quarta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, a Raposa estaciona nos 41 pontos, em sétimo na tabela. Por outro lado, o Tricolor Paulista chega a 44 pontos, pulando para a quinta colocação.

Primeiro tempo O São Paulo, apesar de estar reservas, incomodou o Cruzeiro na primeira etapa. William Gomesa, a joia do Tricolor, já dava sinais do que seria decisivo. Isso porque o atacante assustou Cássio em uma finalização e ainda teve um gol anulado por impedimento. Com bom entrosamento, aliás, a Raposa cercou a área adversária, porém não conseguiu concluir com perigo. Matheus Pereira tentou, mas não se destacou. O protagonismo celeste foi de Cássio, que fez boas defesas em arremates de Erick e André Silva. Nos minutos finais, o São Paulo poderia ter boa vantagem em lance em que o árbitro parou o jogo por falta de Romero em Marcos Antônio. Segundo tempo